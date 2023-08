Niger | la Nigeria ha tagliato il 70% dell’energia elettrica totale del Paese | “Disconnessa la linea ad alta tensione” Nigerini al buio

Laha interrotto la fornitura di elettricità alin linea con le sanzioni decise dai Paesi vicini dell'Africa occidentale dopo il colpo di stato militare che ha deposto il presidente eletto ...Trattative , ripercussioni e fuga . Nel giorno in cui i delegati di Ecowas sono arrivati inper trattare con i filogolpisti, laha deciso di tagliare le forniture di energia elettrica a Niamey, in linea con le sanzioni decise dai Paesi vicini dell'Africa occidentale dopo il ...A chi interessa in fondo il Mali o il Burkina Faso La stessa cosa accade in, ed ecco che di colpo questo stato saheliano, regolarmente ignorato e spesso confuso con la, occupa le ...

Brutale ritorsione della Nigeria al colpo di Stato in Niger: intere città lasciate senza luce ed energia elettrica.La Nigeria interrompe le forniture di energia elettrica al Niger, che dipende da Abuja per il 70% del suo fabbisogno energetico: in corso il vertice di difesa dell'Ecowas.