Niger | i golpisti riaprono le frontiere con 5 paesi limitrofi

...con cinque paesi limitrofi sono stati riaperti, quasi una settimana dopo essere stati chiusi nel colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum. Lo ha annunciato uno dei...Mentre l'ipotesi di un intervento armato per spodestare isi fa sempre più strada, le cancellerie europee hanno dato l'allerta ai loro connazionali. Abbonati per leggere anche Leggi i ......spiega perché "abbandonare ilsarebbe un errore" La situazione in, dove un colpo di stato militare ha deposto il presidente, si inscrive in un contesto in cui regimi militari e...

Niger: golpisti isolati, anche Mosca chiede la moderazione - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Ma anche i golpisti si dice siano patrioti ... da venerdì 28 luglio si è autoproclamato nuovo presidente del Niger.La situazione in Niger rimane tesa dopo il colpo di stato della scorsa settimana, che ha deposto il presidente democraticamente eletto e filo-occidentale, ...