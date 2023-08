Niger | Ecowas | intervento militare è ultima opzione | ma non è escluso

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Unè "l'" presa in esame dall'organizzazione regionale dell'Africa occidentaleper ripristinare l'ordine costituzionale in. Lo ha affermato il ...

Un intervento militare è "l'ultima opzione" presa in esame dall'organizzazione regionale dell'Africa occidentaleper ripristinare l'ordine costituzionale in. Lo ha affermato il Commissario per gli Affari politici, la pace e la sicurezza dell', Abdel - Fatau Musah, aprendo i lavori della ...Leggi anche Golpe in, cresce la tensione: Mali e Burkina Faso minacciano escalation in caso di intervento militare dellaPerché ilè un paese chiave nel Sahel per l'Occidente: il ......situazione in, per provare ad uscire fuori dalla trappola del Sahel. A Parigi, il presidente Emanuel Macron è sempre più tentato dall'idea di fornire supporto militare alla missione dell'...

Roma, 2 ago. (askanews) - Un intervento militare è "l'ultima opzione" presa in esame dall'organizzazione regionale dell'Africa occidentale Ecowas per ripristinare l'ordine costituzionale in Niger. Lo ...La presidente della commissione Esteri al Senato analizza le implicazioni del colpo di stato in Niger e il ruolo strategico dell'Italia ...