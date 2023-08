(Di mercoledì 2 agosto 2023) Leggi Anche Golpe: arrestati ministri e leader del partito presidenziale Il ministro Tajani: 'Soddisfatti per rientro' 'L'Italia ha fatto un bella figura, anche per l'efficienza dimostrata: ...

Presente il ministro Tajani E'intorno alle 5 di questa mattina all'aeroporto di Ciampino il volo con a bordo i cittadini italiani e stranieri che hanno deciso di partire dal, dopo il ...Al via l'evacuazione daldopo il colpo di Stato che ha destituito il presidente Bazoum . Il volo speciale da Niamey èall'aeroporto militare di Ciampino alle 05.09 di questa mattina . A bordo 87 persone, di ...Era nostro dovere accompagnare i nostri italiani, anche quelli rimasti in'. Il ministro ha tenuto a sottolineare che 'anche quelli che hanno deciso di rimanere sono in piena sicurezza'. 'Siamo ...

Niger, atterrato nella notte a Ciampino il volo speciale con 36 italiani TGCOM

