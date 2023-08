Niger | atterrati a Roma 36 italiani Crosetto | “Rientro in sicurezza” Anche Parigi evacua i connazionali

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sonoall’aeroportono di Ciampino i 36 cittadiniche nella notte erano partiti da Niamey, capitale del. Il volo speciale, un Boeing 767 dell’Aeronautica militare, predisposto dal governo, è atterrato alle 05:09. Ad accogliere iil ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e l’incaricato d’affari statunitense a. A bordo del volo, oltre ai 36, c’erano 21 statunitensi, quattro bulgari, due austriaci, uniano, unino, un ungherese e un senegalese. In tutto 87 persone che hanno deciso di lasciare il paese dell’Africa occidentale dopo il colpo di Stato militare che ha deposto il presidente Mohamed Bazoum, in carica dal marzo 2021. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

