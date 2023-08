Nel 1955 nasce il brevetto del velcro | nato dalla curiosità di uno svizzero

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nel, il 2 agosto, veniva brevettato un materiale geniale, che usiamo nella vita di tutti i giorni. Ildelè un’invenzione dell’ingegnereGeorge de Mestral. Ma comel’ispirazione di questo materiale, e dove lo troviamo di solito? ComeildelTuttoda una passeggiata in montagna: come spesso accade l’inventore ha l’intuizione geniale osservando la natura. Si racconta infatti che un giorno d’estate degli anni Quaranta, George de Mestral, ingegnere, appassiodi caccia e amante della montagna, esce per una passeggiata portando con sé anche il suo cane. E tornando a casa, si era accorto che i suoi vestiti e il pelo ...

...dell'Europa occidentale ad aver firmato (1968) un contratto con l'allora Unione sovietica per la fornitura del combustibile fossile. Stiamo parlando dell'Austria, ufficialmente neutrale dal...1941 - Fabio Testi: Nato a Peschiera del Garda,veronese, è un attore italiano, molto popolare ...- In Svizzera George de Mestral brevetta il Velcro, un sistema di chiusura tra due tessuti che ...Classe, Izzo, rampollo di una famiglia della "Roma bene", si macchiò di gravi reati contro il ... Come avvenne il massacro del Circeo1975 Angelo Izzo, insieme a due amici, attirò due giovani ...

Novità d’autunno al Sociale: arriva la scuola di teatro InformazioneOnline.it

E, non a caso, è anche il primo Stato dell’Europa occidentale ad aver firmato (nel 1968) un contratto con l’allora Unione sovietica per la fornitura del combustibile fossile. Stiamo parlando ...Il Trofeo Ramón de Carranza è una competizione estiva che si svolge nella città di Cadice dal lontano 1955: è noto come uno dei ...