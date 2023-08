(Di mercoledì 2 agosto 2023) Prosegue il tour dei due cantanti italiani - 30 anni di carriera uno e 40 l’altro - in vista del loro album in uscita a settembre,Nek: «Condivisa in due, ogni cosa è più leggera». E L’infinito più o meno è già una hit, dove entrambi parlano di paternità

Il 5 settembre 2023 all' Arena di Verona , avrà luogo un evento unico che vedrà protagonisti due grandi artisti italiani,Renga e. I due celebreranno rispettivamente i loro 40 e 30 anni di carriera artistica, in una serata indimenticabile intitolata 'RENGA'. Durante la serata, i due artisti ...Uscirà il prossimo 8 settembre ' RENGANEK ' , l'album di inediti diRenga eFilippo Neviani: un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale ...Tra gli artisti ci sonoRenga,, Mara Sattei, Raphael Gualazzi, Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, e i Boomdabash. Invitati anche intellettuali del calibro di Ugo Pagliai,...

Nek e Francesco Renga, musica e amicizia: «La nostra festa insieme» Vanity Fair Italia

Prosegue il tour dei due cantanti italiani - 30 anni di carriera uno e 40 l’altro - in vista del loro album in uscita a settembre, RengaNek: «Condivisa in due, ogni cosa è più leggera». E L’infinito p ...Notizia non disponibile. Puoi guardare la prima pagina.