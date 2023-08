Nei | come fare l’autoesame | Così puoi capire se qualcuno è a rischio e rivolgerti ad uno specialista

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tenere sotto osservazione i nei è fondamentale per scongiurare la loro trasformazione in neoplasie maligne. Il melanoma è uno dei tumori in via di aumento, anche tra i giovani; le cause possono essere genetiche e ambientali ma i rischi aumentano con l’esposizione al sole senza protezione adeguata. Possiamo imparare adei nevi per scongiurare rischi – Grantennistoscana.itI soggetti che hanno la pelle chiara e molti nei hanno, tra l’altro, una maggior percentuale di. Inoltre l’insorgenza del melanoma può essere favorita anche da scottature solari avute in età giovanile/pediatrica. Naturalmente, in alcuni casi la neoplasia nasce dalla trasformazione di un neo già esistente, o dall’insorgenza di nei nuovi che possono comparire a qualsiasi età. Gli esperti consigliano di eseguire una visita dermatologica almeno una ...