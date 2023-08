Nazionale femminile di calcio | debacle ai mondiali Eliminate dal Sudafrica La ct Bertolini si dimette

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ladella ct Milenaesce di scena nella fase a gironi del Mondiale 2023. Di fronte ai quasi 16 mila spettatori dello Sky Stadium di Wellington, le azzurre si arrendono per 3-2 al, fallendo cosi’ la qualificazione agli ottavi di finale. Italiane in vantaggio all’11’: Dhlamini sgambetta Beccari in area, rigore che Caruso realizza con freddezza. Ilreagisce cogliendo un palo con Moodaly al 21? e pareggiando al 32? con un brutto errore di Orsi, che infila la sua porta cercando il retropassaggio verso Durante. Le azzurre pareggiano al 33? il conto dei legni con un colpo di testa di Beccari. Nella ripresa, le azzurre subiscono ancora al 22?, quando ilpassa sul 2-1 con un sinistro incrociato di Magaia. L’undici di ...

' Il mio futuro non ha importanza, ciò che conta è quello del movimento '. Con queste parole il Ct della Nazionale femminile Milena Bertolini risponde in merito alla questione del suo contratto con la Figc, in scadenza il 31 agosto. Tanta l'amarezza dopo l'eliminazione dal Mondiale nella fase a gironi, ... Sono queste le prime parole rilasciate a Rai1 dalla commissaria tecnica dell'Italia femminile, Milena Bertolini ... sono queste le giocatrici migliori e credo anche che per questa nazionale ci sarà un ...