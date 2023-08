Napoli | un nuovo contratto anche per Kvaratskhelia | affare in chiusura | guadagnerà più del doppio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Khvichaè entrato nel cuore dei napoletani in poco tempo. L’attaccante georgiano è considerato uno dei talenti più importanti del nostro calcio, nonostante sia approdato in Serie A da poco. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di blindarlo e tenerlo in azzurro ancora per un po’. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta L'articolo

... perché se arrivasse un'offerta che non si può rifiutare per Federico Chiesa , ilentourage ... Dopo il rinnovo del contratto di Giacomo Raspadori (23) fino al 2028, ilcampione d'Italia è a ...approfondimento Omicidio barbiere, killer temevano portasse clienti nelnegozio FOTOGALLERY ©... Daa Prato passando per Roma, ecco quali sono le località con il maggiore tasso di ...A distanza di due anni dall'uscita di È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino è tornato a girare per le vie di, dov'è ambientato il suofilm L'Apparato Umano, che fungerà in qualche modo da prequel di La grande bellezza. Jep Gambardella (Toni Servillo), protagonista del film premiato con l'Oscar, ...

Carlo Fuortes nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli Arte Magazine

[themoneytizer id=”99064-6] Con l’inizio del mese di agosto, prendono il via anche gli ultimi 32 giorni di calciomercato. Messo alle spalle il mese di luglio, il termine della sessione estiva di merc ...Archiviati i festeggiamenti per uno Scudetto atteso 33 anni, il Napoli desidererebbe difendere il Tricolore cucito sul petto. Gli azzurri dovranno affrontare la folta concorrenza per laurearsi ...