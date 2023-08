Napoli su Bonucci | Chiariello non ci sta | “Pronti ad incatenarci a Castel Volturno?”

... passando per, Cuadrado, Pasalic, Okafor e a cui si aggiunge anche Sow praticamente ... Per Lotito le richieste di, Juventus e Torino sono troppo alte. La Curva Nord La Curva Nord, che ha ......le sue perplessità circa l'utilità della conferma della convocazione di. Evani avrebbe anche chiesto spiegazioni per la mancata chiamata per Locatelli . Tutte le news sul calciomercato...... aveva chiesto a Lotito in maniera esplicita Zielinski (1994) del. La trattativa per il ... Fra tutti ci sono Lo Celso ('96) e Fred ('93), ma anche, Cuadrado, Pasalic, Okafor. Questi sono ...

Chiariello: 'Bonucci accostato al Napoli: pronti a incatenarci a Castel Volturno' AreaNapoli.it

Dopo il taglio netto subito dalla dirigenza della Juventus, Leonardo Bonucci cerca una nuova squadra. Nonostante sia in una fase calante della sua carriera, c’è chi lo accosta al Napoli, che è alla ri ...Leonardo Bonucci cerca squadra. Il difensore centrale della Nazionale Italiana è sotto contratto con la Juventus fino al 2024, ma la dirigenza bianconera gli ha fatto chiaramente capire che non rientr ...