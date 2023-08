Napoli | spunta anche il brasiliano Murillo per la difesa | il post di Chiariello è da applausi

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilè alla ricerca frenetica di un nuovo difensore centrale. Tra i nomiti, ilè l’ultima novità. Calciomercato. Doccia gelata per il, che vede sfumare Danso come rinforzo per la. Il centrale austriaco è vicino al rinnovo con il Lens fino al 2028. Gli azzurri virano su altri obiettivi: in pole c’è Mavropanos, ma nelle ultime ore sonoti i nomi di, Demiral e Tomiyasu. In totale sono 31 i profili accostati al club di De Laurentiis per il dopo Koulibaly. Una cifra che ha scatenato l’ironia del giornalista Umberto, il cuiè diventato virale: “Doppiata quota 30! Siamo a 31: doppietta! Demiral e Tomiyasu ultime new entry nel ...