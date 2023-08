Napoli | riprese le occupazioni abusive nel centro della città Diverse le segnalazioni a Miano e nel rinomato borgo Santa Lucia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La camorra e i delinquenti non vanno in ferie e per questo bisogna porre la massima attenzione, specie in questo periodo, nei confronti del fenomeno delledegli appartamenti disabitati o lasciati incustoditi. Questo è quanto appena dichiarato in una nota ANSA dal neo deputato dei