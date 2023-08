Napoli | perchè Osimhen ha saltato l’amichevole vinta con il Girona Il motivo

Ma non è tutto perché i Lancieri spingono per Josip Sutalo , su cui ci sono anchee Fiorentina, e Eduard Spertsyan dal Krasnodar. Il club è inoltre impegnato con il Burnley in un'asta per il ...Era ildel post Maradona, quindi il compito per il tecnico non fu di certo facile. Tuttavia nell'autunno 1992 vi fu per lui il primo smacco nella carriera di allenatore, ovvero l'esonero. La ...Da, il videoracconto di Alessio Gemma. Con una videoscheda di Giulio Ucciero e i sentieri di guerra in video di Gianluca Di Feo. In studio con Gerardo Greco: Francesca Schianchi e Giovanna ...

Napoli, paura per Osimhen: ecco perché l'attaccante non è sceso in ... Tag24