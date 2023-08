Napoli | ok a modifica Statuto sulle Giunte delle Municipalità

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è regolarmente aperto il Consiglio comunale diconvocato con urgenza nel pomeriggio di ieri dopo che la seduta mattutina era saltata per la mancanza del numero legale. all’appello odierno hanno risposto in 27 e dunque la seduta ha avuto inizio. In apertura il consigliere di Forza Italia Salvatore Guangi, ha preso la parola per ringraziare il sindaco, Gaetano Manfredi, e la presidente dell’assemblea, Enza Amato, per l’appello rivolto ieri alle minoranze. “Siamo qui per rispondere all’appello che ci è stato rivolto – ha affermato Guangi – e per senso di responsabilità mettendo da parte alcuni screzi”. È stata votata all’unanimità la deliberazione d’iniziativa consiliare per ladell’articolo 85, comma 1, dellodel Comune di. L’atto è stato presentato e proposto ...