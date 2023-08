Napoli | Kim non basta | il mercato non si sblocca

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilè reduce da una stagione ai limiti della perfezione per quanto riguarda la Serie A, dove ha dominato, aggiudicandosi il terzo scudetto della sua storia. L’hype creatosi intorno allo storico successo si è ora, però, defilato, per lasciar spazio alla preoccupazione in vista della prossima stagione. Ildei partenopei, infatti, non si L'articolo proviene da Il Difforme.