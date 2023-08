Napoli | infortunio per Osimhen | salta l'amichevole Le condizioni

Commenta per primoin campo questo pomeriggio alle 18:30 per la seconda amichevole di Castel di Sangro. Di ... SI FERMA OSIMHEN - Per un Lozano ritrovato (rientra anche dall'di 3 mesi ...Gigi gioca anche contro Juventus ,, Lazio , Bari e Vicenza . Poi però a gennaio le gerarchie ... Nel 2000 aveva dovuto saltare l'Europeo a causa di un. Quattro anni più tardi, qualche ...... "Dopo l'davano tutti per scontato che a 36 anni mi sarei ritirato. Non ci penso neanche, aspetto un'occasione". Db Milano 18/09/2022 - campionato di calcio serie A / Milan -/ foto ...

Napoli, infortunio per Mario Rui: i tempi di recupero GonfiaLaRete

Prosegue la preparazione del Napoli campione d'Italia a Castel di Sango. Oggi gli azzurri affronteranno il Girona alle ore 18.30.Sarri, il tecnico della Lazio, guarda in casa del Napoli per un terzino destro e nel mirino c'è il difensore Mario Rui ...