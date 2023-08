(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna cittadina di origine nigeriana trovata in possesso di 700 grammi diè statadalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’aeroporto Capodichino di. Una volta “tagliata” e immessa sul mercato la droga avrebbe potuto fruttare oltre. La donna, una 36enne residente nella provincia di Caserta, è stata sottoposta a un controllo nella sala partenze dell’aeroporto mentre era in attesa di imbarcarsi su un volo diretto ad. I riscontri sui bagagli e anche sulla persona hanno consentito di scoprire ben 62 ovuli contenenti, ognuno dal peso di circa 11-12 grammi che la 36enne teneva nascosti all’interno di indumenti intimi. La donna è stata quindi ...

Napoli, in partenza per Alghero con 100mila euro di eroina: arrestata anteprima24.it

NAPOLI (ITALPRESS) - Arrestata all'aeroporto di Capodichino una donna di origini nigeriana trovata in possesso di 700 grammi di eroina. La ...È il bottino scoperto dalla guardia di finanza all’aeroporto di Napoli Capodichino nei bagagli di una 36enne in partenza per Alghero. Avvolti nella biancheria intima, in valigia aveva 62 ovuli ...