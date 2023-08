Napoli-Girona | Osimhen out per un affaticamento muscolare

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Victornon prenderà parte alla partita per un”. Lo fa sapere ila pochi minuti dall’amichevole contro ila Castel di Sangro, sede della seconda parte di preparazione degli uomini di Rudi Garcia. Nel tridente il tecnico francese ha lanciato dal 1? Giovanni Simeone, uno dei tre centravanti in rosa insieme all’ex Lille e a Giacomo Raspadori, fresco di rinnovo di contratto. Adesso Rudi Garcia aspetta di ritrovare in perfette condizioni. Niente di serio per l’attaccante, ma regna la legge della precauzione in pieno precampionato. SportFace.

Quattro amichevoli oggi LIVE su Sky Sport. In campo ildi Rudi Garcia contro il, in diretta su Sky Sport 251 in Pay Per View. Tra le altre sfide, successo in rimonta per il Bologna che batte 2 - 1 l'Utrecht con le reti di Zirkzee e De ..., niente Osimhen: tra i titolari c'è LozanoNiente Osimhen dunque questo pomeriggio in, una partita che assume una importanza particolare per Hirving Lozano. Lozano (...Commenta per primoin campo questo pomeriggio alle 18:30 per la seconda amichevole di Castel di Sangro. Di fronte il, contro cui l'anno scorso è terminata 3 - 1 per gli azzurri. Grande attesa riguardo la ...

Napoli-Girona, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Fanpage.it

18:08 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Girona, seconda amichevole del ritiro di Castel di Sangro dei campioni d'Italia. NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka ...LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Girona, seconda amichevole del ritiro abruzzese azzurro. 7' Grande girata di Simeone che trova un altrettanto grande parata di Juan Carlos. NAPOLI : ...