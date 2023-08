Napoli-Girona | Osimhen neanche in panchina | «Risentimento muscolare»

Commenta per primoin campo questo pomeriggio alle 18:30 per la seconda amichevole di Castel di Sangro. Di fronte il, contro cui l'anno scorso è terminata 3 - 1 per gli azzurri. Grande attesa riguardo la ...foto SSCIlgioca oggi pomeriggio alle 18:30 la seconda amichevole a Castel di Sangro, contro il. Tutto esaurito allo stadio Patiti, Garcia sceglie di cambiare rispetto all'...Ilscende in campo a Castel di Sangro per la seconda amichevole in Abruzzo, la quarta in questo pre campionato. Questa volta gli avversari sono gli spagnoli del, arrivati decimi nella ...

Napoli-Girona, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Sport Fanpage

Napoli-Girona comincia nel tardo pomeriggio, alle 18.30 (diretta Sky Sport al costo di 9,90 euro): Lobotka ci sarà, ci dovrebbe essere come nella partitina in famiglia, e magari, se il mercato non ci ...18:10 - Victor Osimhen salterà la quarta amichevole pre-campionato. Il centravanti nigeriano non andrà neanche in panchina a causa di un affaticamento muscolare, stando a quanto riferito dal club azzu ...