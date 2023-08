Napoli | “esodati” del reddito | in 500 in strada Tensioni fuori alla sede di FdI

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In 500 stanno manifestando incontro l’abolizione deldi cittadinanza. Non si placa la rabbia di tanti ex percettori che in queste ore stanno chiedendo al Governo Meloni di ripristinare il sussidio o di introdurre nuove forme di sostegno economico per gli “occupabili”, circa 160mila persone in Italia che non rientreranno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Tutto questo mentre a, città in cui è arrivato il maggior numero di sms di sospensione, imperversavano le proteste dinanzi alla sede territoriale INPS in via De Gasperi. Nuclei non occupabili ...Proteste aper la cancellazione da oggi del reddito di cittadinanza per 21.500 persone ... L'esecutivo pensa inoltre ,per i cosiddettidel reddito di cittadinanza, a un assegno di 350 ...... / record a Roma, / Milano eIl Messaggero: Caro benzina, faro della Gdf Il Giornale: Reddito e Tav / Così la sinistra / agita i violenti Qn: Corsa per salvare glidel reddito Il Fatto:...La nota dell’Istituto di previdenza vuole mettere a tacere le polemiche scoppiate lo scorso weekend e le proteste incontrollate dei beneficiati del Reddito di cittadinanza.Reddito di Cittadinanza sospeso per i tanti nuclei presenti a Napoli e in provincia. Sit in di protesta fuori le sedi Inps.