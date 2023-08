L'esordio ufficiale avverrà in Coppa Italia, sabato 12 agostoUnipol Domus contro il Palermo. ... A disposizione: Radunovic, Aresti, Dossena,, Viola, Deiola, Altare, Capradossi, Travaglini,...Dopo il 4 - 1 rifilatoRoma Primavera , i rossoblù si liberano " non senza fatica " della ...), Deiola (16' s.t. Viola), Makoumbou (16' s.t. Lella), Sulemana, Azzi; Pavoletti (16' s.t. ...... 2023 - 24 BOLOGNA: RICCARDO ORSOLINI Costo: 15 milioni di euro Da: Juventus Stagione: 2019 - 20 CAGLIARI: NAHITANCosto: 16,2 milioni di euro Da: Boca Juniors Stagione: 2019 - 20 Vai...

Nandez alla Juve: ci sono anche le cifre Calciomercatonews.com

Dopo il test positivo contro la Juventus NextGen, il Cagliari di Claudio Ranieri tornerà in campo per una nuova amichevole estiva direttamente dal ritiro in Valle d'Aosta. Questa volta il test sarà co ...Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha salutato con un post sui social l’addio al calcio dell’uruguaiano Diego Godin Il centrocampista uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez ha sfruttato i pr ...