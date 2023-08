Myrta Merlino spegne polemiche su Barbara d' Urso | la rivelazione su Matano

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 2 agosto 2023)è rientrata dalle vacanze e si è buttata a capofitto nel lavoro per preparare la sedicesima stagione di Pomeriggio 5, la prima per lei al timone del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione. La neo-conduttrice di Mediaset ha trascorso le ultime settimane a Pantelleria in vacanza col compagno Marco Tardelli. L'isola rappresenta il loro altrove da ormai sette anni dove le giornate sono fatte di cose semplici: grandi nuotate, silenzi, risate, luci, tramonti e massima tranquillità: "È un'isola magica dove il lusso più grande che puoi concederti è l'autenticità. Scherzando diciamo sempre che è come se fosse una sorta di polmone verde dove far crescere, al meglio, il nostro amore", ha dichiarato in una intervista alla rivista Chi. In merito alla sua carriera, da tempo meditava sulla possibilità di passare a un appuntamento ...