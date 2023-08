My Home My Destiny | anticipazioni dell’episodio 18 in onda mercoledì 2 agosto 2023

...55 - FRIENDS - INVITO A MASSAPEQUA 20:20 - FRIENDS - L'INTERVISTA 20:45 - FRIENDS - MADRE E FIGLIA 21:15 - THE BIG BANG THEORY - LA COSTANTE DEL CAMBIAMENTO La 5 18:05 - MYMY19:05 - ...Nuovo appuntamento oggi martedì 1 agosto 2023 , con la soap turca MyMy. Nella puntata odierna Benal esegue un test di gravidanza, scopre di essere incinta e si presenta a casa di Mehdi, forse nel momento meno opportuno. Ecco il Video Mediaset per rivedere ...MyMyha fatto compagnia a 1.628.000 spettatori con il 21.8%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.144.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 l'appuntamento con ...

My Home, My Destiny su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 31 luglio al 4 agosto La Gazzetta dello Sport

Mercoledì 2 agosto va in onda su Canale 5 la diciottesima puntata di My Home My Destiny, la terza serie turca che Mediaset ha lanciato nell’estate 2023 per unirsi alle altre soap di punta della rete ...Massimo Giletti parla del suo addio a LaSette dalla trasmissione 'Non è l'Arena' e apre ad un suo futuro alla Rai: "È sempre stata casa mia" ...