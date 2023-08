My Home My Destiny Anticipazioni 3 agosto 2023 | Zeynep e Mehdi genitori!

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il programma segue le vicende di, una giovane aspirante avvocato, e, un meccanico. La loro storia d’amore è stata costellata di alti e bassi, ma sono sempre rimasti uniti. Nell’episodio di giovedì 3adottano Kibrit, una ragazza rimasta orfana che il meccanico aveva assunto in officina. La polizia, però, l’aveva accusato di sfruttamento del lavoro minorile e lo aveva arrestato. Kibrit è ora in casa famiglia ehanno deciso di prenderla in affidamento. L’assistente sociale sta arrivando per visitare la casa in cui verrà ospitata. Ma, ricordando i loro dissapori passati, temono che il divorzio possa pre MyMy ...

Le anticipazioni delle nuove puntate di My home my destiny in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Mehdi si ritroverà in serio pericolo di vita. L'uomo deciderà di ...Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny raccontano che Mehdi finisce in ospedale dopo aver difeso il suocero Bayram ...