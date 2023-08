Mutilato e decapitato | il 19enne aveva già denunciato il suo ex datore di lavoro

La terribile vicenda del giovane Mahmoud Abdalla , 19enne ucciso,dal suo ex datoro di lavoro, si arricchisce di un particolare sconfortante. Il ragazzo, infatti, aveva già denunciato per il trattamento di lavoro Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, ...Qualche giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Mahmoud Abdalla, di 19 anni,di mani e testa, al largo di Santa Margherita, il fratello di "Bob" (uno dei due arrestati) dall'Egitto, dove si trova, avrebbe chiamato Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel 26 anni, detto Tito, suo ...1 - MAHMOUD, UCCISO PERCHÉ SI ERA LICENZIATO I DUE DATORI DI LAVORO CONFESSANO L'OMICIDIO LA VICENDA Estratto dell'articolo di Tommaso Fregatti e Matteo Indice per 'la Stampa' Mahmoud Sayed Mohamed ...Invano. In quella casa, però, Tito e Bob hanno chiuso il corpo in una valigia, lo hanno trasportato in taxi fino a Chiavari, qui lo hanno mutilato e gettato in mare, nella notte tra il 23 e 24 luglio.Il 19 giugno la Guardia di Finanza aveva ispezionato la barberia di Sestri Ponente e il 19enne aveva detto di essere in nero. Intanto oggi arrivano a Genova i carabinieri del Ris di Parma che torneran ...