Muscarà | “Col rinvio del PUAD | la Regione si inchina a ‘Lobby Spiagge' ”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Direi che il mare ‘non bagna più Napoli, ma solo i lidi privati’, perché lecontinuano ad essere proibite alla libera fruizione dei cittadini! Dopo aver esaurito tutto l’iter necessario previsto dalla delibera 712 del 20 dicembre 2022, per vedere la sua conclusione a inizio estate di quest’anno, cosa logica, ed essendo il Consiglio regionale ormai ‘inginocchiato’ alle “Lobby delle”, di affrontare il tema delnon se ne parla, continuando a rinviare come hanno fatto anche alla seduta odierna”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del gruppo misto Maria. “Il 6 marzo – spiega – era il termine ultimo per portare tutte le osservazioni richieste da parte delle associazioni, scadenze, che hanno ampiamente rispettato i termini decisi dalla giunta; meno onesti sulle ...