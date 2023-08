Motomondiale | Gp Gran Bretagna Bagnaia ' Portare a casa punti importanti'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'iridato della Ducati: "L'obiettivo sarà partire subito col piede giusto" ROMA - Dopo cinque settimane di stop, la MotoGP torna in pista sul celebre tracciato inglese di Silverstone per il GP della ...

Terminate le lunghe vacanze estive della MotoGP, la classe regina è pronta a tornare in pista questo weekend per il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. "Ho avuto il tempo di allenarmi dopo una settimana di riposo, di stare con la famiglia e gli amici e arrivo in Gran Bretagna in buona forma. Non vedo l'ora di andare in pista". Fabio Quartararo è pronto a tornare al 100%.

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati - Francesco Bagnaia dopo la lunga pausa estiva è pronto a tornare in sella alla propria Ducati Desmosedici GP in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna.Questa è una tendenziosa opinione altrui. Semmai, i risultati. Ricordiamo Binder titolato in Moto3, vicino all'alloro Moto2 e veramente forte in MotoGP, categoria dove ha comunque vinto Gran Premi.