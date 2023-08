Motomondiale | Gp Gran Bretagna Bagnaia Portare a casa punti importanti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'iridato della Ducati: "L'obiettivo sarà partire subito col piede giusto" ROMA - Dopo cinque settimane di stop, la MotoGP torna in pista sul celebre tracciato inglese di Silverstone per il GP della, nono appuntamento della stagione 2023. Durante la lunga pausa estiva Francesco

... "L'obiettivo sarà partire subito col piede giusto" ROMA - Dopo cinque settimane di stop, la MotoGP torna in pista sul celebre tracciato inglese di Silverstone per il GP dellaBretagna, nono ...Un marchio nella storia 18 titoli iridati conquistati nella classe regina del, tanti quanti la Yamaha e appena tre in meno della Honda. Questo è l'incredibile ...a competere neiPremi ...Quartararo torna al 100% Terminate le lunghe vacanze estive della MotoGP, la classe regina delè pronta a tornare in pista questo weekend per ilPremio diBretagna sul circuito di Silverstone. Una pausa che è servita non solo a recuperare le energie impiegate nel corso ...

MotoGP, GP Gran Bretagna a Silverstone: tutti gli orari su Sky Sky Sport

L'iridato della Ducati: 'L'obiettivo sarà partire subito col piede giusto' ROMA (ITALPRESS) - Dopo cinque settimane di stop, la MotoGP torna in ...Dopo un inizio di stagione da cancellare, a causa della sfortuna, ora Enea è finalmente pronto a brillare nuovamente, nonchè ad incidere sul proseguo della stagione ...