MotoGP | Rins in squadra con Quartararo nella Yamaha del 2024

Alexfarà coppia con Fabio Quartararo alla Yamaha l'anno anno in, sostituendo Franco Morbidelli, in scadenza con il team giapponese. L'annuncio lo ha dato la stessa Yamaha: "Siamo lieti che ...A partire dal 2024, al fianco di Fabio Quartararo ci sarà lo spagnolo Alex, 27enne che vanta una grande esperienza inoltre a 6 vittorie e 18 podi. ' Siamo lieti che Alex si unisca a noi ...Dopo l'infortunio alla gamba riportato nella sprint del GP d'Italia 2023, i tifosi delladi tutto il mondo stanno attendendo il suo ritorno in pista.ha già subito due interventi ...Alex Rins farà coppia con Fabio Quartararo alla Yamaha l'anno anno in MotoGP, sostituendo Franco Morbidelli, in scadenza con il team giapponese. L'annuncio lo ha dato la stessa Yamaha: "Siamo lieti ...Si riparte da Silverstone, con Francesco Bagnaia saldamente leader della MotoGP, grazie alla vittoria ad Assen che ... L’unica soddisfazione per la casa giapponese è arrivata da Alex Rins vincitore in ...