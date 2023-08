MotoGP | Morbidelli lascerà la Yamaha a fine stagione | al suo posto Rins

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Al termine della2023 si separeranno le strade di Francoe della. Ad ufficializzarlo è stato il team giapponese attraverso un comunicato, augurando il meglio al pilota italo-brasiliano. “Innanzitutto, voglio ringraziare Franky per il suo duro lavoro e la sua dedizione sin da quando ha iniziato con il Factory Team e anche molto prima quando era un pilota Satellite per la– ha dichiarato Lin Jarvis, amministratore delegato – La partnership traha portato a grandi risultati, tra cui un eccezionale titolo di vicecampione nel 2020. È un peccato che gli ultimi due anni non siano andati come volevamo e speravamo. Abbiamo discusso delle possibilità di continuare la nostra partnership, ma allaabbiamo deciso che il ...

Da quando si è unito al marchio di Iwata, nel 2019, Morbidelli ha ottenuto sei podi: tre vittorie, un secondo e due terzi posti. Ha anche conquistato due pole position e si è classificato secondo ...All’annuncio della separazione da Franco Morbidelli che avverrà al termine della seguente stagione sportiva, Yamaha ha fatto susseguire la comunicazione in merito alla firma di Alex Rins come nuovo co ...