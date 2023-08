MotoGP | l’Italia può puntare alla doppietta più prestigiosa Quella nel Mondiale Impresa rara | manca da 18 anni

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ad Assenha ottenuto lanumero 72 della sua storia in. Un numero significativo, che ha permesso al nostro Paese di raggiungere gli Stati Uniti al secondo posto nella classifica di tutti i tempi delle nazioni con più uno-due nella storia della classe regina. Davanti rimane solo la Spagna, con 78. Cionondimeno,luce di come stanno evolvendo le dinamiche del 2023, verrebbe da alzare ulteriormente l’asticella. Negliscorsi si è parlato dell’incredibile sequenza di piazze d’onore inanellate dai centauri tricolore in. Per otto stagioni consecutive il platonico ruolo di vice-campione è stato ricoperto da un italiano (Valentino Rossi dal 2014 al 2016, Andrea Dovizioso dal 2017 al 2019, Franco Morbidelli nel 2020 e Francesco Bagnaia nel 2021). Nel 2022 ...

...,™ UEFA Champions League, Serie A e molto altro ... - Squadra Speciale Anticrimine Samuel. Jackson e Colin Farrell nell'... Una donna ucraina, inper visitare la figlia neomamma, ...La Spagna prevale anche per piazzamenti sul podio, 12, più del doppio del più immediato inseguitore,a 5. Pareggio per le pole: 4 a 4 trae Spagna. Nel 2022 in pole è partito Augusto ...... il gaming ! Chi non ama un buon videogioco Inad esempio,... Alcune di queste relative al gaming sono IndieGala , noto per'... Milestone , nota per serie di successo come, Ride e ...