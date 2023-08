MotoGp Gp Silverstone | Quartararo | “Arrivo in forma e ben riposato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sta per partire il weekend della, che farà tappa in quel di. Chi arriva carico e desideroso di rimettersi in sella alla sua moto è sicuramente Fabioche sii è ormai lasciato alle spalle l’infortunio alla dito del piede. Queste le parole di: “Le cinque settimane di riposo mi hanno aiutato a riprendermi dall’infortunio al dito del piede. Ho avuto il tempo di riprendere ad allenarmi dopo una settimana di riposo, e mi sono anche divertito con la famiglia e gli amici.nel Regno Unito in buona, questo è importante. Non vedo l’ora di correre, soprattutto perché potrò rivedere i tifosi dopo una pausa così lunga“. Queste, invece, le parole di Morbidelli: “Bello passare di nuovo del tempo con la squadra dopo queste cinque settimane. Ho fatto ...