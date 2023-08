MotoGP | Francesco Bagnaia | “Bella pausa estiva | ma sono felice di ricominciare a Silverstone”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Riparte da, dopo cinque settimane di, il Mondiale2023. Da venerdì 4 a domenica 6 agosto andrà in scena un attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna valevole come nono round stagionale del Motomondiale. Nella classe regina,guarda tutti dall’alto in basso potendo contare su un vantaggio di 35 punti nei confronti di Jorge Martin e 36 su Marco Bezzecchi. “E’ stata una: ho potuto riposarmi, ma anche dedicarmi al mio programma di allenamento e midivertito molto in pista, in diverse occasioni, con la Panigale V4S insieme agli altri piloti Ducati. Ora è tempo die ne”, le sensazioni di Pecco in vista ...