...formazione di piloti del team ufficiale per la stagione MotoGp 2024 al fianco di Fabio. ... Ha già esperienza con altri due costruttori e ha guidatocon caratteristiche simili alla YZR - ...Vacanze estive finite per Fabio, come per i suoi colleghi del motomondiale, che da venerdì saranno di nuovo in pista, a Silverstone, per le libere. "Arrivo nel Regno Unito in buona forma, ...... mentre Fabioha portato la Yamaha M1 sul terzo gradino del podio. Per il resto la Ducati sta dominando il campionato in lungo e in largo forte di una pattuglia di ottoche hanno ...

Moto: Quartararo, arrivo a Silverstone in forma e riposato Agenzia ANSA

Lo spagnolo, che vanta una grande esperienza con molte vittorie nella classe regina e in quelle inferiori, è reduce da due interventi chirurgici e sta lavorando duramente per recuperare completamente ...Vacanze estive finite per Fabio Quartararo, come per i suoi colleghi del motomondiale, che da venerdì saranno di nuovo in pista, a Silverstone, per le libere. "Arrivo nel Regno Unito in buona forma, ...