Moto contro furgone nel Casertano | muore un diciottenne

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 18enne è morto nel primo pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel. Il giovane viaggiava inlungo la strada che collega i comuni di San Tammaro e Casaluce quando ha impattato, per cause ancora in corso di accertamento,un. Il giovane è stato sbalzato dal mezzo finendo violentemente sull’asfalto; è stato poi soccorso dal 118, ma è morto mentre veniva trasportato in ospedale. Ieri, nel corso di un altro incidente stradale avvenuto sempre nel, era deceduto un 52enne che viaggiava in bici, e che si è scontrato con un’auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Non sono gravi le condizioni di un 26enne rimasto coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio del 2 agosto in città. Il giovane era in sella alla suaquando tra via Cella e via Campesio, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrato con un'auto. E' stato soccorso dall'auto medica del 118 e dalla Croce Rossa: ha riportato ...... il ragazzo di 17 anni deceduto sabato a Cairo Montenotte alla guida della suada crosso che ha impattato violentementeun'auto. Il giovane è morto poco dopo lo scontro con il mezzo ...... Tagliaferri spicca per l'acuta sensibilità che scatena in lui quasi in undi compassione per ... Per, i suoi conflitti interiori, la sua vulnerabilità e solitudine affettiva lo rendono ...

Rubano, moto contro auto: muore un motociclista di 35 anni Il Mattino di Padova

Spettacolare incidente in via Lo Jacono: un ottantenne mentre parcheggia sbaglia a manovrare il cambio automatico e finisce fra le casse. Un ferito lieve e molti danni al punto vendita ...Il giovane viaggiava in moto lungo la strada che collega i comuni di San Tammaro e Casaluce quando ha impattato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un furgone. Il giovane è stato ...