Il ministero della Difesa russo ha comunicato che la navigazione nello Stretto di Kerch è stata limitata. Lo riporta la Tass.... ossia dal controllo effettivo, diGli alleati (USA in primis ) sono piuttosto freddi, se non ... È per questo motivo che il tema "guerra in Ucraina" sarà per quanto possibile evitato, o......del Danubio in mani russe o comunque sottoposti al controllo disi aprirebbe una via d'acqua che coinvolge una vasta area dell'Europa che non ha accesso al mare o lo ha estremamenteo ...

Mosca, limitato traffico di navi e aerei su Stretto Kerch - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Il ministero della Difesa russo ha comunicato che la navigazione nello Stretto di Kerch è stata limitata. Lo riporta la Tass. Il provvedimento riguarda le imbarcazioni di superficie e subacquee e gli ...Prima le strategie via terra, poi il conflitto aereo ed ora la guerra vavale. Putin e la sua flotta si muovono nel Mar Baltico. Punto strategico per la guerra russo-ucraina dove è ...