Mosca ironizza sulle accuse a Trump Che coincidenza | tra un anno

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 agosto 2023)non perde l'occasione di commentare le ultime vicende che riguardano l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, incriminato per l'assalto a Capitol Hill di gruppi di suoi sostenitori, all'indomani della vittoria di Joe Biden alle elezioni. Il Tycoon è accusato tra le altre cose di cospirazione, una situazione senza precedenti per un ex inquilino della Casa Bianca. La portavoce del ministero russo degli Esteri Maria Zakharovasui quattro capi d'accusa nei confronti di Donald, definendo, con sarcasmo, "una" il fatto che lesiano state formalizzate unprima delle presidenziali americane del 2024. "deve rispondere di quattro- scrive Zakharova su Telegram - cospirazione per ...