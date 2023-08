Morta Daniela Mazzacane | volto storico di Telenorba | aveva 59 anni

E'Mazzacane , volto noto di Telenorba . Si è spenta a 59 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata la stessa emittente, mentre sulla pagina Facebook di TgNorba24 si legge: 'La ...mazzacane 2 - E'dopo una lunga malattia la giornalista televisiva bareseMazzacane, di 59 anni, storico volto dell'emittente pugliese Telenorba. Aveva esordito al tg Norba 25 ...Lutto a Telenorba per la prematura scomparsa della giornalistaMazzacane , popolare volto del tg dell'emittente barese. La giornalista, 59 anni, èal termine di una lunga malattia che non le ha lasciato scampo. La notizia del decesso è stata data ...Anche quest’anno, torna il tradizionale appuntamento con Virgoletta a teatro, di e con l’attrice e regista Cristina Sarti, realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Villafranca in ...Addio alla popolare giornalista e volto del tg Norba, Daniela Mazzacane. La donna è morta dopo una lunga malattia all’età di 59 anni. Angus Cloud, morto a 25 anni ...