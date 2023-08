Monza | ufficiale l’ingaggio di D’Ambrosio | l’ex Inter era svincolato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Daniloriparte a pochi kilometri da Milano. Dopo l’addio all’, il difensore italiano e campano ha deciso di chiudere per il suo arrivo al. Il direttore Galliani ha fiutato il colpo nelle ultime settimane e per questo ha subito intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Il difensore ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024. A rendereè stato ilcon un comunicato: “Nato a Napoli il 9 settembre 1988, cresce nella Salernitana prima di approdare a 17 anni al Settore Giovanile della Fiorentina. L’esordio coi professionisti avviene col Potenza, nel gennaio 2008, in Serie C. Dopo l’esperienza alla Juve Stabia, nel gennaio 2010 viene acquistato dal Torino, con cui debutta subito in ...