Montemesola si prepara alla festa In programma dopo ferragosto

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Di seguito il comunicato: Adel 150° anniversario del Patrocinio della B.V. Maria del S.Rosario. SPETTACOLI INEDITI E INNOVATIVI MAI VISTI NEI DINTORNI.inDominici’s Fontane Danzanti ( INEDITO ) Banda “Città di Rutigliano” – dal 1877 Pirotecnica Moderna di Padovano Giovanni ( fuochi a ritmo di musica con ingresso gratuito e lotteria gratuita per tutti gli spettatori) Lisa Manosperti ( finalista The Voice – Rai 1) Sublime Rouge (magnifico corpo di ballo) Silvio PARADISO ( antica arte del Madonnaro) TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO E PARTECIPAZIONE GRATUITA L'articolosi In...