Montecitorio | question time con i ministri Bernini | Calderone e Pichetto Fratin

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 2 agosto, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria(foto), risponde a interrogazioni sulle iniziative per potenziare l’assistenza di carattere psicologico a favore degli studenti in ambito universitario (Pella – FI-PPE); sullo stato di attuazione del cosiddetto programma “Erasmus italiano” e sulle iniziative volte a favorirne la piena realizzazione (Lupi – NM(N-C-U-I)-M). La ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a ripristinare nell’immediato l’erogazione del reddito di cittadinanza, anche in considerazione delle criticità e delle ricadute sui ...

Gli ultimi provvedimenti prima delle ferie Per lo stop ufficiale dibisognerà ... Poi si svolgerà iltime e, a seguire, nel pomeriggio e fino a tarda sera, l'esame finale del ...È un Tommaso Foti serafico quello che ci risponde in un corridoio diquando gli ... Domani, 2 agosto, è previsto untime del Pd proprio sulla revoca del reddito di cittadinanza e ...A quel punto, dopo iltime, nel pomeriggio si potrà concludere l'esame del Dl sugli ... che il Senato approverà in settimana e cheattende. Una capigruppo potrebbe essere ...ROMA - Si svolgerà oggi, 26 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai ...La maggioranza di centrodestra vota contro la direttiva europea tra le proteste delle opposizioni. Il Guardasigilli a Montecitorio: «Il mio sdegno per chi mi definisce favoreggiatore dei clan mafiosi» ...