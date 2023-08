Montalto | iniziati i lavori di ripristino in via dei Cimini

(Di mercoledì 2 agosto 2023)– Sonoper ildel manto stradale di Via dei(accesso adi Castro dalla Strada statale Aurelia provenienza Roma). Come annunciato dall’amministrazione comunale la settimana scorsa, l’opera rientra a seguito di un accordo firmato con Anas e Astral che ha visto dopo anni l’acquisizione da parte del Comune della strada tecnicamente definita “relitto”. Isi svolgeranno questa settimana per preparare banchine e fondo stradale ed inizio della prossima per la posa dell’asfalto. “Siamo consapevoli del temporaneo disagio alla circolazione stradale – afferma l’assessore aipubblici Francesco Corniglia – ma al termine deisarà un ottimo risultato per tutti”. Il Faro online, ...

