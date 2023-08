Mondiali femminili 2023 | tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale

Così Arianna Caruso dopo la sconfitta per 3 - 2 contro il Sudafrica costata l'eliminazione all'Italia dai2023. A nulla è servita la doppietta della giocatrice della Juventus, che ...L'Italia maschile di tiro con l'arco è in semifinale aidi Berlino ed è in piena corsa per il pass olimpico per Parigi 2024. Nella prova a squadre ... perché a giocarsi le semifinali...Le speranze delle azzurre di qualificarsi per gli ottavi di finale deidi Australia e Nuova Zelanda sono state infrante nella terza e decisiva sfida contro il Sudafrica. Le ragazze ...Una doppietta di Arianna Caruso non basta all’Italia femminile per chiudere al secondo posto del proprio girone ai Mondiali, con il sorpasso del Sudafrica che si è concretizzato al 92' per effetto del ...La Nazionale italiana di calcio femminile è uscita di scena nella prima fase a gironi dei Mondiali 2023: il Sudafrica ha battuto le azzurre per 3-2. A fine gara ai microfoni della Rai ha parlato la CT ...