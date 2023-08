Mondiali donne | ko 3 - 2 col Sudafrica | Italia eliminata

Italia battuta 3 - 2 dal Sudafrica a Wellington e fuori dal Mondiale femminile di calcio, dopo l'ultima partita del gruppo G. Il Sudafrica è secondo dietro la Svezia ed accede agli ottavi di finale. ...Le duesono state paparazzate un mese fa dal settimanale Chi che le ha immortalate su uno ...tour Intanto i Maneskin continuano a mietere successi sui palchi e a dominare le classifiche...... tappa di avvicinamento importante in vista deiin Messico di ottobre, che metteranno in ... UKR (Pool A,) 11.00 Ittlinger/Borger GER vs Kortzinger/Kunst GER (Pool A,) 11.00 Stam/...

Italia battuta 3-2 dal Sudafrica a Wellington e fuori dal Mondiale femminile di calcio, dopo l'ultima partita del gruppo G. Il Sudafrica è secondo dietro la Svezia ed accede agli ottavi di finale.Le azzurre si fanno del male da sole, perdendo 3-2: l'autogol di Orsi e le reti di Magaia e Kgatlana valgono il secondo posto alle africane. Eliminazione meritata per la Nazionale di Milena Bertolini ...