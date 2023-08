Mondiali di nuoto 2023 | tutti gli ori vinti dall' Italia

L'occasione è quella di 'gettare i riflettori' sul mondo sportivo che è certamente fatto di Campionati (si stanno conludente proprio oggi idi scherma a Milano e diin Giappone ed a fine agosto assisteremo a quelli di Atletica leggera a Budapest, in Ungheria), di podi , di tempi e misure, ma che dovrebbe affrontare anche ...Dopo un esordio fantastico ( leggi qui ), nella seconda serata di finali aidiparalimpico che si stanno svolgendo a Manchester, in Inghilterra, arriva un altro carico di medaglie per la spedizione italiana e due di queste arrivano dagli atleti della Polha . A ...Federico Morlacchi, 29 anni di Luino (Varese), vince la medaglia di bronzo nei 200 misti individuali maschili aidi Manchester con un tempo di ...Arriva il momento dei bilanci per l'Italia dopo i Mondiali di nuoto di Fukuoka. Di sicuro qualcosa ci si aspettava qualcosa in più dal nuoto azzurro, che ha raccolto soltanto due successi (nella ...Ancora una giornata trionfale per l’Italia ai Mondiali di nuoto paralimpico di Manchester. Gli azzurri chiudono la giornata con 3 ori, 1 argento e 3 bronzi confermandosi al primo posto del medagliere ...