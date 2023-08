Mondiali di calcio femminile | Italia battuta dal Sudafrica | è fuori Azzurre beffate da un gol nel recupero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’è giàdaifemminili di: è stataa Wellington, in Nuova Zelanda, per 3-2 dalnella terza e ultima giornata del Girone G, risultato che la condanna all’eliminazione. La Svezia supera l’Argentina per 2-0 e chiude il girone al primo posto a punteggio pieno davanti proprio allene, protagoniste di una storica qualificazione. Alla Nazionale allenata dalla commissaria tecnica Milena Bertolini sarebbe bastato un pareggio, sfumato nel (lunghissimo). Leerano passate in vantaggio con Caruso all’11? su rigore ma erano state riacciuffate dallene grazie ad un autogol di Orsi, autrice di un retropassaggio che ha sorpreso il portiere Durante. Nella ...