Mondiali calcio femminile 2023 | Italia agli ottavi se… | le combinazioni contro il Sudafrica

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Adesso non si può più sbare. L’dilo sa bene e Milena Bertolini ha caricato Giacinti e compagne in vista del match decisivoil, la gara che può sancire la qualificazione o meno delle azzurredi finale deiin corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda. Si è già concluso il Gruppo E, quello da cui uscirebbe l’avversaria della nostra nazionale: i Paesi Bassi infatti hanno chiuso il girone in testa con 7 punti e quindi incrocerebbero le Azzurre in caso di accesso di quest’ultime al secondo posto, alle spalle della Svezia. Se l’batte il, è certa del passaggio del turno, mentre se pareggia allora dovrà guardare con ...