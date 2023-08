Mondiale di calcio femminile | l' Italia perde 3-2 contro il Sudafrica e viene eliminata

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Alle Azzurre non basta la doppietta di Caruso, un gol di Kgatlana in pieno recupero condanna le ragazze di Milena Bertolini

Mai visti errori così grossolani in un, peccato bastava poco per andare agli ottavi' C'è chi scrive: 'Femminile e Rugby maschile sono la stessa cosa; tanto clamore, si cerca ...Passano il turno la Svezia e proprio il Sudafrica, che prima di oggi non aveva mai vinto una partita al(alla sua seconda partecipazione consecutiva, aveva perso tutte e tre le partite del ...Questa Nazionale avra' un buon futuro e le giocatrici che hanno giocato in questogetteranno le basi per costruire il prossimo ciclo. Non ha importanza il mio futuro, ma quello del movimento.

Azzurre fuori dal Mondiale: il Sudafrica vince 3-2 Sky Sport

Alle Azzurre non basta la doppietta di Caruso, un gol di Kgatlana in pieno recupero condanna le ragazze di Milena Bertolini ...Primo posto per la Francia nel gruppo F del Mondiale femminile di calcio, che invece saluta anticipatamente il Brasile. Avanza come seconda la Giamaica, che oggi a Melbourne ha strappato un prezioso 0 ...