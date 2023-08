Monaco | UFFICIALE | colpo Salisu

Il senegalese sbarca in Arabia Saudita dopo una sola stagione al Bayern, in cui ha deluso le aspettative. Mané, dunque, è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia dell'Al - Nassr e ...Commenta per primo Sadio Mané è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Al Nassr. Termina dopo un solo anno l'avventura del senegalese al Bayern: ora sarà compagno di squadra di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.... ma la prima in una sessionedi un weekend di gara: il 21enne, che è uno dei giovani ... VEDI ANCHE, Feature Race: Vesti pole, vittoria e leadership Jeddah, Gara 2: Vesti ritrova il ...

L'Al-Nassr ha reso ufficiale il trasferimento di Sadio Mané in Arabia Saudita: l'ex Liverpool giocherà in attacco insieme a Cristiano Ronaldo ...Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Per quanto riguarda Kim, ritengo che la proprietà del Napoli si stia attardando sulla scelta per ce ...